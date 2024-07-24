«Мама против свадьбы»: 18-летней невесте Лепса не разрешили переехать к нему

Мать 18-летней выпускницы Авроры Кибы, которую 62-летний артист Григорий Лепс называет своей невестой, не разрешила девушке переехать к избраннику. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, у Лепса и Кибы серьезные отношения и артист действительно хочет жениться на девушке.

«Сейчас мама пытается отговорить дочь от свадьбы, не разрешает Авроре переезжать в дом к Лепсу. Она, может, и не против такого зятя, но ее очень смущает разница в возрасте», — говорит источник.

Также знакомые в окружении пары сообщили, что Киба сильно влюбилась в Лепса и не нуждается в пиаре с его стороны как певица. К пению она относится как к хобби, а материально ее обеспечили родители.

Певец впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Аврора Киба опубликовала в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Девушка лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.

На концерте в свой день рождения Лепс посвятил девушке свой хит «Я поднимаю руки».

Ранее в семье Пугачевой заявили, что певица запустила могилу брата.