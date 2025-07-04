Дочь Алсу отказалась от музыкальной карьеры ради учебы в США

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова решила поступать на юридический факультет в один из университетов США вместо музыкальной карьеры. Об этом сообщает kp.ru.

17-летняя наследница Алсу окончила американскую частную школу-пансион The Hun School of Princeton в 2025 году, год обучения в которой обходился ее семье минимум в пять миллионов рублей.

Как сообщает издание, Микелла планирует подавать документы сразу в несколько университетов. Она отказалась от музыкальной карьеры, поскольку хочет получить «серьезную профессию и хорошее образование».

«Музыкальная карьера нестабильна и часто похожа на лотерею — помимо таланта, должно быть и определенное везение, для того чтобы стать известным исполнителем», — говорила певица Алсу в старых интервью.

Также kp.ru выяснило, что дочь Глюкозы — Лидия Чистякова — отказалась от поступления в вуз, несмотря на окончание школы в 2025-м. Она, наоборот, планирует развиваться на музыкальном поприще, и только через пару лет поступить в медицинский институт, чтобы стать патологоанатомом.

«Меня всегда интересовали химия и биология. Пока что это звучит просто как мечта. Если пойду в медицинский, то, возможно, потом смогу срулить в патологоанатомию — это мне было бы очень интересно», — рассказывала девушка.

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