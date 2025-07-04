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Вера Брежнева возмутилась слухами о своей кончине: «Не ведитесь!»

Певица Вера Брежнева призвала не распространять контент о ее кончине
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ververa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Вера Брежнева возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что интернет-пользователи по-прежнему «ведутся» на фейковые новости о трагедиях. Об этом сообщает «7дней.ru».

Брежнева опубликовала в Stories сообщение с фразой: «К сожалению, это конец! Веры больше нет!» — и только позднее артистка призналась, что сама выложила его.

«Пока вы переходите по ссылке, это будет работать! Не ведитесь! И не пересылайте мне, не распространяйте такой контент!» — написала исполнительница.

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. В социальных сетях артистка общается с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

24 июня журналистка Жигалова рассказала, что Брежнева чуть не упала со сцены на концерте в Кишиневе. Она также уверила, что исполнительница выступала под фонограмму на мероприятии.

Ранее певец Киркоров признался, что до сих пор испытывает боли из-за ожога.

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