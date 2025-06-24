Брежнева в Кишиневе спела под фотограмму и чуть не упала со сцены

Журналистка Жигалова: певица Брежнева чуть не упала со сцены на концерте в Кишиневе

Журналистка и блогерша Алена Жигалова заявила в Telegram-канале, что концерт Веры Брежневой в Кишиневе стал провальным.

Жигалова опубликовала ролики, в которых Брежнева поет под фонограмму. Это заметно, когда певица споткнулась на сцене во время танца. Она закричала и чуть не свалилась со сцены, однако трек с ее голосом продолжил играть. Певица отреагировала на курьез со смехом и продолжила выступление.

По словам Жигаловой, Брежнева спела один из своих хитов вживую и получила много негативных отзывов о вокале.

«А вот потом началось главное веселье для собравшихся — Вера спела живьем «Лепестками слез» (как смогла) и никого не оставила равнодушным в комментариях. Такое исполнение даже в караоке не часто встретишь», — заявила журналистка.

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. В социальных сетях артистка общается с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Ранее стало известно, когда в России закрыли принадлежавшую Вере Брежневой компанию.