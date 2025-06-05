Владимир Познер снялся в сериале

Телеведущий Познер появится в камео в финальной серии «Беспринципных в Питере»

Телеведущий Владимир Познер снялся в камео в финальной серии «Беспринципных в Питере». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Одна из интриг финала каждого сезона сериала «Беспринципные» — в том, кого герой Павла Деревянко Славик попытается в очередной раз завлечь своими историями о жизни московской богемы.

В предыдущие разы его визави становились писатель Сергей Минаев, телеведущий Андрей Малахов, автор «беспринципных» рассказов Александр Цыпкин, а также певец и продюсер Тимати.

О том, впечатлят ли рассказы Славика 91-летнего журналиста, писателя и переводчика, зрители узнают 12 июня.

Сериал «Беспринципные в Питере» стартовал на онлайн-платформе 24 апреля. По сюжету Валя отправляется покорять Петербург и знакомится с местными критиками, художниками и тусовщиками.

Помимо Павла Деревянко, к своим ролям вернулись Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Анна Слю, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Александр Балуев, Ирина Пегова.

Новых героев сыграли Анна Ковальчук, Владимир Яглыч, Стася Милославская, Роман Васильев, Игорь Верник и Александра Ребенок.

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