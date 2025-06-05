На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владимир Познер снялся в сериале

Телеведущий Познер появится в камео в финальной серии «Беспринципных в Питере»
close
Кинопоиск

Телеведущий Владимир Познер снялся в камео в финальной серии «Беспринципных в Питере». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Одна из интриг финала каждого сезона сериала «Беспринципные» — в том, кого герой Павла Деревянко Славик попытается в очередной раз завлечь своими историями о жизни московской богемы.

В предыдущие разы его визави становились писатель Сергей Минаев, телеведущий Андрей Малахов, автор «беспринципных» рассказов Александр Цыпкин, а также певец и продюсер Тимати.

О том, впечатлят ли рассказы Славика 91-летнего журналиста, писателя и переводчика, зрители узнают 12 июня.

Сериал «Беспринципные в Питере» стартовал на онлайн-платформе 24 апреля. По сюжету Валя отправляется покорять Петербург и знакомится с местными критиками, художниками и тусовщиками.

Помимо Павла Деревянко, к своим ролям вернулись Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Анна Слю, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Александр Балуев, Ирина Пегова.

Новых героев сыграли Анна Ковальчук, Владимир Яглыч, Стася Милославская, Роман Васильев, Игорь Верник и Александра Ребенок.

Накануне Виктор Пелевин согласовал новую сюжетную линию в будущем сериале по «Трансгуманизму Inc.»

Ранее 96-летняя Татьяна Пилецкая пожаловалась, что ее не приглашают в кино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами