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Анжелика Агурбаш рассказала, как помолодеть с помощью овсянки

Певица Анжелика Агурбаш посоветовала делать маску из овсянки
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Global Look Press

Певица Анжелика Агурбаш в беседе с mk.ru поделилась секретом омоложения.

54-летняя Агурбаш посоветовала делать маску для лица из овсянки. Артистка запаривает смесь на сливках, молоке или сметане.

«И всю эту массу наносить на прекрасное личико. Можно добавить ложечку меда. Получается прекрасная маска для лица», — поделилась исполнительница.

Агурбаш уверена, что овсянки, оливкового масла и хорошего детского мыла достаточно для того, чтобы выглядеть хорошо. Также одним из критериев поддержания красоты она назвала позитивный настрой. Певица посоветовала улыбаться сразу после пробуждения.

«В первую очередь у вас должно быть прекрасное настроение. Конечно, нужны и правильные уходовые процедуры. Но я думаю, что каждая девочка знает свои лучшие средства, которые позволяют выглядеть прекрасно», — рассказала артистка.

Анжелика Агурбаш является лауреаткой премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка», а также участницей фестиваля «Песня года». В 2006 году певица удостоилась звания заслуженной артистки Республики Беларусь.

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