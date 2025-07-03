Шахназаров об объявлении в розыск на Украине: «Каждый развлекается как может»

Народный артист РФ Карен Шахназаров заявил в беседе с «Абзацем», что был объявлен в розыск на Украине еще полтора года назад, поэтому «ничего нового».

«Они повторяют эти новости. Уже давно это, года полтора, по-моему, как я там в розыске. Ничего нет в этом удивительного. Каждый развлекается как может, как говорится», — высказался кинематографист.

3 июля ТАСС со ссылкой на Службу безопасности страны (СБУ) сообщил, что гендиректор «Мосфильма» Шахназаров, депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий объявлены в розыск на Украине.

В карточках ведомства на российских деятелей культуры указано, что глава киноконцерна разыскивается с июля прошлого года, артист — с февраля, а исполнительница — с марта. Их обвиняют в том числе в «поддержке действий РФ». Знаменитости также внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Прошлой осенью президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград нескольких российских артистов. Певцы Николай Басков и Филипп Киркоров были лишены звания «Народный артист Украины», без этого же титула остались певец Александр Малинин и композитор Игорь Крутой. Певиц украинского происхождения Ани Лорак и Таисию Повалий лишили статуса заслуженных артисток Украины. В общей сложности указ главы государства отменил разнообразные государственные награды и премии, которые были присуждены 34 человекам.

Ранее сообщалось, что в Юрмале вызвали полицию из-за концерта Валерия Меладзе на корпоративе.