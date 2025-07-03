Стало известно, на чем зарабатывает семья Авроры Кибы

У матери Авроры Кибы Татьяны Беляковой есть убыточный бизнес и долги почти в 1 млн рублей, но при этом семья невестки Лепса потратила около 25 млн рублей на бытовые нужды только за нынешнее лето. Об этом сообщает Super.ru.

Белякова, утверждает издание, является совладелицей делового центра «Плющиха 55» в Москве, который ушел в минус на 11 млн рублей в 2024 году. Также у женщины, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, есть долг в размере 733 тыс. рублей из-за суда с товариществом собственников недвижимости по причине неуплаты платежей.

В то же время Белякова зарабатывает благодаря компаниям «БЦК Престиж», «БЦК Элит» и «БЦК Люкс», которым принадлежит столичный бизнес-центр «Капитал». Как сообщает Super.ru, фирмы выручили около 17,5 млн рублей в 2024 году. Стоимость аренды одного квадратного метра в здании составляет $1 тыс. (почти 80 тыс. рублей. — «Газета.Ru»).

Дополнительным источником дохода семьи Кибы является автомойка (4,7 млн рублей чистой прибыли в 2024 году), расположенная в элитном жилом комплексе в московском районе Хамовники.

Super.ru также раскрывает, что отец Кибы, предприниматель Илья Беляков владел компаниями «БЦК Альянс» и «БЦК Групп» вместе со своим братом. В 2004 году родителя невесты Лепса не стало, а в 2016-м году были ликвидированы его фирмы. Мужчина упокоен на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что поднявшая гонорар певица Кадышева владеет активами на 150 млн рублей.