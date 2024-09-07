«Призывала к захвату страны»: на Украине требуют отобрать у Повалий права на песни Минюст Украины потребовал лишить певицу Повалий авторских прав и имущества

Минюст Украины требует лишить Таисию Повалий авторских прав на восемь песен, а также конфисковать у нее земельные участки и дом. На Украине певицу обвиняют в призывах к захвату страны и коллаборационизме. По данным СБУ, она живет в России с начала спецоперации. За время СВО Повалий неоднократно высказывалась в поддержку РФ и критиковала Киев, а в марте 2024-го подтвердила, что получила российский паспорт, и проголосовала на выборах президента.

Министерство юстиции Украины потребовало конфисковать у певицы Таисии Повалий имущество из-за поддержки президента России Владимира Путина и специальной военной операции, сообщается на сайте министерства.

«5 сентября 2024 года министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции <...> к Повалий Таисии Николаевне», — говорится в сообщении.

В иске ведомство попросило суд отнять у артистки авторские права на восемь известных музыкальных произведений (каких именно, не уточняется), а также конфисковать семь земельных участков, дом, два автомобиля и четыре устройства для отстрела патронов.

Паспорт РФ и участие в выборах

После начала вооруженного конфликта на Украине Повалий встала на сторону России. По данным Службы безопасности Украины (СБУ) накануне начала спецоперации артистка переехала в РФ, получила российское гражданство и начала работать в Москве. Наличие российского папорта артистка подтвердила только в марте 2024 года: она проголосовала на выборах президента России.

«Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня располняет неимоверная гордость за то, что я являюсь частью великого народа», — заявила тогда певица, добавив, что отдала свой голос «за путь к свету и созиданию».

В июне артистка поддержала проведение СВО. На YouTube-шоу «СКАЖИНЕМОЛЧИ» она назвала спецоперацию «спасением для таких, как она», и призналась, что «затаилась» и ждала перемен на Украине с 2014 года. Повалий также назвала обманом обещания президента Владимира Зеленского, который баллотировался с мирными лозунгами.

Кроме того, в YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой» певица пожаловалась на травлю со стороны киевских властей. Артистка отметила, что травле подверглись и члены ее семьи. Кроме того, Повалий вспомнила, что в 2004 году ей пришлось нанять охрану из-за угроз, связанных с ее отказом поддержать Оранжевую революцию.

«Я думаю, что на Украине люди запуганы. Они не понимают, что происходит. Они [власти] обещали в своих предвыборных речах, что закончат войну на Донбассе, и никто ничего не собирался делать. Они врут», — сказала она.

Преследование на Украине

Повалий попала в санкционный список министерства культуры и информационной политики Украины в октябре 2022 года. Помимо нее под ограничительные меры тогда также попали певицы Анна Седокова, Ани Лорак и бывшая ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко.

15 февраля Генпрокуратура Украины сообщала о заочном предъявлении обвинений Повалий по нескольким уголовным статьям из-за поддержки России. Надзорное ведомство отмечало, что певица регулярно участвует в политических акциях, например, выступала с концертом в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

СБУ в свою очередь уведомила певицу о подозрении в призывах к захвату Украины. Повалий обвинили в «коллаборационной деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании вторжения РФ».

«Поскольку злоумышленница находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления», — заявили в СБУ.

Таисия Повалий — бывшая народная артистка Украины. С 2012 по 2014 год она была народным депутатом страны от «Партии регионов», которую украинские власти официально запретили в 2023 году.