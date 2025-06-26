СМИ узнали об отказе Михаила Ефремова от двух вещей после колонии

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии полностью отказался от алкоголя, сообщает mk.ru.

Согласно материалу, сейчас мужчина регулярно посещает храм, а накануне побывал на Троекуровском кладбище. Там покоится его мать Алла Покровская.

По данным kp.ru, Ефремов сконцентрировался на своем здоровье, адаптации и изучении положения дел в индустрии.

«Вот вчера видел Ефремова, он на самокате приезжал. Он на метро ездит, на транспорте, машины нет у него. Вижу его крайне редко на улице», — рассказал изданию рабочий, который видел знаменитость у его дома в Плотниковом переулке.

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади Москвы. Актер в нетрезвом состоянии на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой сидел 57-летний мужчина Сергей Захаров. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент получил большой общественный резонанс. В итоге Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся. В апреле этого года суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

Ранее Собчак рассказала, куда устроился Ефремов после колонии.