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Перед кончиной актер «Каменской» боролся с раком легких

Актер Новицкий узнал о раке легких за четыре месяца до кончины
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Московский драматический театр «Сфера»

В последние месяцы актер Алексей Новицкий боролся с раком. Об этом aif.ru сообщил его внучатый племянник Михаил.

По словам Михаила, о раке легких на третьей стадии артист узнал за четыре месяца до кончины — в марте.

«Из-за пневмонии он обратился в больницу и узнал о заболевании. Последние три месяца он с нами жил, мы ухаживали, но с каждым днем он становился слабее», — рассказывает родственник.

29 июня актеру стало хуже, ему вызвали скорую. Алексея Новицкого не стало в реанимации 1 июля.

Алексей Новицкий до начала 2000-х служил в Московском драматическом театре «Сфера». Кроме того, он снимался в сериале «Каменская». После ухода из театра последние 20 лет занимался преподавательской деятельностью.

О том, что Новицкого не стало, в театре «Сфера» сообщили 1 июля. 2 июля прошло прощание с артистом.

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