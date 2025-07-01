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Бывший главный редактор Marvel умер от рака

Экс-главред издательства комиксов Marvel Шутер умер на 74-м году жизни
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Gage Skidmore

После борьбы с раком умер американский автор комиксов Джеймс (Джим) Шутер — автор «Супермена» и бывший главный редактор издательства Marvel. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил комиксист Марк Уэйд.

Шутер скончался на 74-м году жизни.

«Я только что получил известие, что Джим Шутер скончался от рака пищевода, с которым он боролся в течение некоторого времени», — написал Уэйд.

Джеймс Шутер был профессиональным автором комиксов с четырнадцати лет — он работал над сериями «Супербой» и «Супербой» для DC Comics.

«Во время пребывания в больнице ему дали несколько комиксов Marvel и DC, он ясно увидел, насколько более захватывающими были книги Marvel, и не мог понять, почему книги DC не могут быть такими же полнокровными. Не имея представления о том, как пишутся сценарии комиксов, он буквально написал и нарисовал историю Легиона Супергероев в блокноте и отправил его редактору Морту Вайзингеру, который немедленно взял его на работу — не имея представления о том, насколько он молод», — рассказывает Уэйд о старте карьеры художника.

Шутер ушел из комиксов в конце 1960-х, вернулся в середине 1970-х в DC, а после перешел в Marvel. Позднее основал несколько издательств Valiant, Defiant и Broadway.

Ранее умерла звезда фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв».

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