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Актер из «Каменской» умер на 76-м году жизни

Скончался актер Алексей Новицкий
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Московский драматический театр «Сфера»

Актер Алексей Новицкий скончался на 76-м году жизни. О смерти артиста сообщил театр «Сфера».

По словам коллег, Новицкий умер 1 июля, не дожив четырех дней до своего дня рождения. В театре выразили соболезнования родным и близким покойного.

Новицкий в 1976 году окончил актерский факультет Театрального института имени Щукина. После работал в Краснодарском театре музыкальной комедии, Первом Московском областном театре, Московском Литературно-драматическом театра ВТО, а затем — в Московском драматическом театре «Сфера».

На сцене сыграл в спектаклях «Собака на сене», «Летучая мышь», «Сильва», «Марица», «Не сошлись характерами» Островского, Лис в «Маленьком принце» Экзюпери и многих других.

Новицкий также сыграл в сериале «Каменская».

Прощание с артистом прошло 2 июля в 12:00 в крематории Хованского кладбища в Москве.

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