«Просыпаюсь, как обычный человек»: Анна Asti рассказала о жизни вне сцены

Певица Анна Asti (настоящее имя — Аня Дзюба) призналась, что не считает себя «иконой», и вне сцены живет жизнью нормального человека, который не имеет ничего общего дивой. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

«Я просыпаюсь, как обычный человек. Меня будит орущая маленькая кошка, мама что-то хочет от меня, собаки написали мимо пеленки или еще что-нибудь», — поделилась исполнительница.

При этом она добавила, что ей приятно, что фанаты видят ее такой.

В конце июня Анна Asti высмеяла вопрос о детях. На вечеринке в честь дня рождения Asti журналистка спросила у певицы, готова ли она взять паузу в карьере ради детей. Артистка отшутилась в ответ, сказав, что как только их начнут продавать в магазинах, она их сразу купит.

В 2020 году Дзюба вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина. В феврале 2025-го издание Super.ru со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Анна Asti рассталась с мужем. Согласно информации СМИ, знаменитости стали жить по-отдельности в декабре 2024 года. Причина разлада в их отношениях неизвестна.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс не взял Аврору Кибу на 35-летие к Asti.