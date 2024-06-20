Zivert рассказала, сталкивалась ли со звездной болезнью

Певица Zivert призналась в беседе с NEWS.ru, что не сталкивалась со звездной болезнью.

Zivert рассказала, что много раз пыталась анализировать себя на наличие звездной болезни, однако не увидела у себя этих признаков. По словам артистки, с приростом популярности у нее появилось очень много работы. Из-за плотного графика певица даже не могла «осознать» наличие или отсутствие звездной болезни.

Zivert также заявила, что сейчас находится в «этапе максимального заземления».

«Настолько был сильный, огромный ритм работы, что я только сейчас, взяв полугодовую передышку, смогла отлететь, посмотреть на все происходящее за несколько лет со стороны и вообще понять, что я какая-то артистка известная. <…> Не было конкретного сознания, всегда была работа», — поделилась исполнительница.

По словам Zivert, у нее был очень сильный ажиотаж на покупку вещей, как только у нее появились большие гонорары. Но теперь он прошел.

«Сейчас я эти вещи разгребаю, не знаю, кому продать и кому отдать», — отметила артистка.

Ранее Zivert сделала необычное заявление на фоне слухов о беременности.