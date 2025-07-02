Дочь Даны Борисовой госпитализировали

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в больнице.

Борисова-младшая не раскрыла подробностей госпитализации. Она опубликовала фото под капельницей.

«Скоро все расскажу», — заявила дочь телеведущей.

В июле 2024-го Полина сделала «углы Джоли» у косметолога. Борисова рассказывала, что сама отвела 17-летнюю дочь к своему знакомому специалисту. По словам знаменитости, ее дочь преобразили с помощью филлеров, без хирургического вмешательства.

Борисова рассказывала, что хотела подарить на совершеннолетие дочери ринопластику, чтобы исправить нос, который девушка унаследовала от своего отца, бизнесмена Максима Аксенова.

В марте Борисова-младшая показала нос после операции.

В марте 2024 года дочь Борисовой призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков по совету матери. Девушка почти месяц колола «Оземпик», и ее тошнило от еды. По словам дочери знаменитости, она прекратила это делать, осознав возможные последствия.

Ранее Дана Борисова рассказала, что у ее возлюбленного четыре жены.