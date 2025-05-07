Дана Борисова рассказала, что у ее возлюбленного четыре жены

Телеведущая Дана Борисова рассказала в беседе с Voice, что у ее возлюбленного Кирилла четыре жены по всему миру.

Борисова отметила, что партнер сразу рассказал о своих супругах и пятерых детях. По словам телеведущей, мужчина всех содержит.

«У него все жены живут в хороших условиях, он со всеми поддерживает связь. При мне общался со своей дочерью — внимательно слушал ее, не обрывал фразами «Перезвоню, занят...» — поделилась знаменитость.

Борисова назвала свой роман с Кириллом гостевым браком. Она отметила, что такой тип отношений идеален для нее. Телеведущая не хочет делить ни с кем быт и постоянно уделять кому-то время.

«Я самодостаточный человек. Мне очень хорошо наедине с собой, наедине с дочкой. У нас полное взаимопонимание», — рассказала телеведущая.

Кирилл — предприниматель. Он родился на Камчатке, но на данный момент проживает в Англии.

Борисова была замужем два раза. Первым ее супругом стал бизнесмен Максим Аксенов. В их союзе родилась дочь Полина. В 2015 году звезда связала себя узами брака с предпринимателем Андреем Трощенко. Почти через год пара развелась.

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