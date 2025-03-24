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Дочь Даны Борисовой показала нос после ринопластики

Дочь Даны Борисовой Полина сделала ринопластику
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babayanplastic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала ринопластику.

Борисова-младшая показала нос после операции.

«Мой новый носик», — подписала публикацию дочь телеведущей.

В июле Полина сделала «углы Джоли» у косметолога. Борисова рассказывала, что сама отвела 17-летнюю дочь к своему знакомому специалисту. По словам знаменитости, ее дочь преобразили с помощью филлеров, без хирургического вмешательства.

Борисова рассказывала, что хотела подарить на совершеннолетие дочери ринопластику, чтобы исправить нос, который девушка унаследовала от своего отца, бизнесмена Максима Аксенова.

В марте 2024 года дочь Борисовой призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков по совету матери. Девушка почти месяц колола «Оземпик», и ее тошнило от еды. По словам дочери знаменитости, она прекратила это делать, осознав возможные последствия.

Борисова отмечала, что хотела помочь дочери, которая никак не могла похудеть. Она заявляла, что не считает себя плохой матерью. Телеведущая пожалела о своем поступке, который мог привести к печальным последствиям.

Ранее Борисова уличила Чумакова в изменах жене.

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