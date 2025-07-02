Айза впервые рассказала о недуге, которым страдает много лет

Блогерша Айза призналась, что много лет просыпается уставшей из-за кошмаров

Блогерша Айза-Лилуна Ай (Айза Анохина, экс-супруга рэпера Гуфа) призналась в Telegram-канале, что на протяжении многих лет страдает от ночных кошмаров.

Как сообщает Анохина, каждую ночь ей снятся очень яркие и эмоциональные, но всегда плохие сны.

«Поэтому я просыпаюсь уже уставшей. И так очень много лет», — поделилась блогерша.

В комментариях ряд подписчиц Айзы отметили, что тоже переживают подобный недуг, а другие — посоветовали женщине обратиться к врачу с этой проблемой.

«Психика кричит: «SOS!» Когда кошмары сниться перестанут, то это будет значить, что психика справилась», — написала интернет-пользовательница.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Она планирует сдавать помещение в аренду.

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