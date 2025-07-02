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Стас Пьеха рассказал, как проводит время живущая затворницей бабушка Эдита

Певец Стас Пьеха признался, что регулярно созванивается с бабушкой Эдитой
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Андрей Александров/РИА «Новости»

Певец Стас Пьеха рассказал о том, что его бабушка — народная артистка СССР Эдита Пьеха – живет в загородном доме под Петербургом, предпочитая общаться только с самими близкими. Его слова передает «Абзац».

Пьеха раскрыл, что еженедельно один из членов семьи навещает родственницу на даче. На данный момент, отметил артист, за городом у бабушки гостит его мать, певица Илона Броневицкая.

«Бабушка регулярно проходит различные профилактические процедуры и чекапы. Мы созваниваемся периодически, делимся какими-то новостями. Бабушка проводит время за прогулками, смотрит телевизор, делится впечатлениями», — сказал исполнитель.

В 2021 году Эдита Пьеха завершила концертную деятельность. Она призналась, что устала от шоу за свою 65-летнюю карьеру. В репертуаре артистки больше 500 песен, в том числе — «Манжерок», «Город детства» и другие композиции. В 1988-м эстрадная исполнительница получила звание народной артистки СССР.

В апреле 2025 года Стас Пьеха опроверг информацию Telegram-канала Mash, согласно которой у его бабушки диагностировали деменцию. Проблемы со здоровьем у артистки якобы возникли на фоне резкого набора веса.

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