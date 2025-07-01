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Максим Галкин продемонстрировал «тяжелый характер» в Ватикане

Шоумен Максим Галкин пошутил, что весит 90 кг из-за тяжелого характера
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) подшутил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) над собой после того, как взвесился на грузовых весах в Ватикане.

Во время поездки в Ватикан Галкин встал на грузовые весы на железнодорожной платформе, чтобы узнать свой вес. А когда те показали цифру в 90 килограммов, то юморист произнес: «Ну, это вместе с очень тяжелым характером!» В комментариях шоумен пояснил, что его рост составляет 180 сантиметров.

«Да там одной харизмы на 50 килограммов»; «Я думала, что рост от силы 175, а оказывается — все 180 сантиметров. Видный мужчина!», «Я так и знала, что яйца железные», — написали под роликом фанаты Галкина.

Недавно Максим Галкин делился в личном блоге совместными снимками из Италии вместе с Аллой Пугачевой. Он опубликовал видео с подписью: «Римские каникулы». Певица назвала юмориста своим «красавчиком» в ролике.

После начала специальной военной операции на Украине пара уехала вместе с детьми из России в Израиль. Сейчас они активно путешествуют по миру. У Пугачевой и Галкина есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Ранее стало известно, что Никита Михалков числится в розыске СБУ.

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