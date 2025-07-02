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Гузеева нарушила долгое молчание

Гузеева написала первый пост после обвинений в мошенничестве
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала первый пост после обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает 7Дней.ру.

Она написала про перемены во внешности и любовь к платкам. Она отметила, что того, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково. Если же такое случается, отметила Гузеева, это ее пугает. Также телеведущую пугает, если человек с возрастом не становится мудрее и дальновиднее и не отказывается от прежних дурных привычек. По ее мнению, нет ничего страшнее косности.

27 июня адвокат Зорин заявил, что Гузеева использовала свою медийность для обмана россиян. Он подчеркнул, что люди верили ее авторитетному мнению «как человека, который не может обмануть, решает судьбы, сводит одиноких».

Пострадавшие заявили, что купили виллы на Бали у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Гузеевой. В итоге стройка была заморожена, и недвижимость они не получили.

Ранее Союз адвокатов России прокомментировал обвинение Гузеевой в мошенничестве.

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