Союз адвокатов России прокомментировал обвинение Гузеевой в мошенничестве

Актриса Лариса Гузеева не стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве с виллами на Бали, а значит обвинять ее в этом на данном этапе пока нельзя. Если бы следствие имело к ней вопросы или претензии, то ее давно бы допросили и задействовали в происходящем, объяснил НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Так он прокомментировал обвинение Гузеевой в том, что она замешана в мошенничестве в продаже вилл на Бали у застройщика Сергея Домогацкого. Пострадавшая купила недвижимость там под впечатлением рекламы с актрисой, однако стройку заморозили – ни объекта, ни денег женщина не получила. Всего пострадали не менее шести человек, они считают Гузееву косвенно причастной к афере.

Однако, по мнению Турнова, для этого на данный момент оснований нет. Он подчеркнул, что главным подозреваемым является застройщик, а что касается актрисы, то здесь предстоит разобраться – знала она или нет, что он планирует махинацию, а не реальные сделки.

«Я думаю, ответ будет отрицательный. Думаю, она полагала, что это добропорядочный предприниматель, и пошла на это с целью заработка. Реклама – это один из самых эффективных способов заработка для известных личностей», — предположил юрист.

По его словам, для обвинений в соучастии нужно получить решение, вступившее в законную силу. При этом следователи пока не имеют вопросов к актрисе, так как в противном случае ее давно бы сделали фигурантом дела, а на данном этапе против нее нельзя выдвинуть никакие иски.

Напомним, заявления о мошенничестве подали минимум шестеро пострадавших, которые считают причастной к делу Гузееву. Как объяснил адвокат Александр Зорин, люди верили ее авторитетному мнению «как человека, который не может обмануть, решает судьбы, сводит одиноких». Потерпевшие призвали Гузееву объясниться, спрашивая ее в социальных сетях, какое отношение она имеет к застройщику, однако ответа пока нет.

Ранее суд взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей.