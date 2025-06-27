«Людей обманули медийным лицом»: Гузееву призывают наказать за мошенничество

Уже 27 человек подготовили документы, подтверждающие факт приобретения виллы на Бали у застройщика Сергея Домогацкого. После сделки предприниматель исчез, а россияне остались без денег и без недвижимости. По словам представляющего интересы одной из пострадавших адвоката Александра Зорина, ответственность должна нести и актриса Лариса Гузеева, так как многие решились на покупку из-за доверия к ней.

«Там идея какая была: виллу строишь и потом ее сдаешь за дорогие деньги. Вот Гузеева как раз рассказывала, что проблем нет, «смотрите, какие плохие здесь виллы, а вот его виллы — хорошие, они будут хорошо сдаваться», — рассказал юрист 360.ru.

Однако пострадавшие в итоге не получили ни виллы, ни денег, ни документов на землю. Сейчас, помимо застройщика, они обвиняют в случившемся и Гузееву – как утверждает Зорин, в рекламе она принимала участие не как актриса, а как человек, у которого уже есть опыт сотрудничества с застройщиком.

«Нельзя же так использовать медийное лицо для обмана этих людей. Сейчас все ставят плашку «реклама», а тут никакой плашки не стоит, что это реклама», — подчеркнул адвокат.

Однако актрису вряд ли привлекут к ответственности, так как для этого нет оснований, считает юрист, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. Чаще всего популярных звезд просто привлекают к различным проектам для рекламных целей, особенно направленным для состоятельных людей, отметил он.

«Привлекать ее в качестве соучастника — навряд ли, если прямого умысла нет. Но возможно какая-то проверка будет, профилактическая беседа или опрос», — заключил юрист.

Москвичка Виктория Н. после рекламы с участием Ларисы Гузеевой вложила $200 тыс. в строительство виллы на Бали. Теперь девушка просит правоохранителей привлечь к ответственности не только бизнесмена, но и телеведущую. В чем заключалась схема обмана и сколько человек от нее пострадали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Союз адвокатов России прокомментировал обвинение Гузеевой в мошенничестве.