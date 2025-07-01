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Братьям Торсуевым ищут замену в новом сериале «Приключения Электроника»

Режиссер Войтинский приступил к кастингу сериала по мотивам «Приключений Электроника»
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Гостелерадио

Режиссер Александр Войтинский приступил к кастингу сериала по мотивам фильма «Приключения Электроника» Константина Бромберга находится на начальном этапе. Его цитирует ТАСС.

«Проект находится на самом начальном этапе, пишется сценарий», — уточнил он.

Сейчас, по словам кинематографиста, команда проекта стремится модернизировать сюжет, чтобы соответствовать и настоящему времени, и теплой атмосфере оригинала.

В рамках кастинга сейчас в первую очередь ищут исполнителей главных ролей — замену знаменитым братьям Торсуевым, исполнившим роли Сережи Сыроежкина и его двойника-робота Электроника в оригинальном фильме.

«Я уже встречался с исполнителями главных ролей оригинального фильма, мы с ними познакомились, обсудили все, и они дали добро на адаптацию», — поделился Войтинский.

Советский детский музыкальный трехсерийный телевизионный фильм «Приключения Электроника» вышел в 1979 году. Картина снята на Одесской киностудии по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» (1964), «Рэсси — неуловимый друг» (1971) и «Победитель невозможного» (1975).

В апреле Юрий Торсуев рассказал, как едва не лишился карьеры.

Ранее спрос на товары с символикой «Игры в кальмара» вырос на 120% после финала сериала.

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