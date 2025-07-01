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В России сметают с полок товары с символикой «Игры в кальмара»

Спрос на товары с символикой «Игры в кальмара» вырос на 120% после финала сериала
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Netflix

В России сметают с полок товары с символикой «Игры в кальмара». По данным аналитиков CDEK.Shopping, оказавшимся в распоряжении «Газеты.Ru», спрос на них за выходные вырос на 120%.

На выходных с 27 по 29 июня после выхода последнего сезона популярного южнокорейского сериала, аналитики зафиксировали повышенный интерес у россиян к товарам, связанным с шоу.

Поисковые запросы на выходных с фразой «Игра в кальмара» после выхода финала сезона выросли на 120% по сравнению с прошлой неделей. Известно, что после выхода второго сезона также наблюдалось увеличение поисковых запросов: на 96%.

Самыми популярными товарами оказались футболки с принтами, спрос на них вырос на 50%. Кроме того, спросом пользовались коллекционные фигурки по мотивам сериала и толстовки — рост на 40% и 25% соответственно.

Ранее сообщалось, что житель Москвы Дмитрий Скрипниченко вместе с командой юристов подаст иск в суд и Роскомнадзор на стриминговый сервис Netflix, поскольку увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Как уточнил основатель PR-агентства, сейчас юристы анализируют эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

Ранее «Газета.Ru» писала о финале «Игры в кальмара».

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