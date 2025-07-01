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Боярский раскрыл, появится ли на сцене Ленсовета после госпитализации

Актер Боярский не выйдет на сцену в спектакле «В этом милом старом доме»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский раскрыл, появится ли на сцене Театра имени Ленсовета после госпитализации. Об этом он рассказал в разговоре с URA.ru.

Боярский был заявлен в спектакле «В этом милом старом доме», запланированном на 2 июля.

«Нет, меня не будет», — пояснил актер.

По словам журналистов, Боярскому якобы тяжело было говорить.

Михаил Боярский 26 июня был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Он попал в отделение сосудистой кардиологии. Его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский пояснил, что у актера возникли «сложности после стентирования артерии».

При этом невестка артиста Екатерина заявляла, что Боярский находится дома, а в больнице находился на плановом обследовании.

Ранее Юрий Антонов раскрыл подробности самочувствия на фоне слухов о госпитализации.

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