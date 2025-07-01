Стартовал прием заявок на покупку билетов на «Интервидение»

Международный песенный конкурс «Интервидение» объявил о старте приема заявок на покупку билетов. Об этом говорится в Telegram-канале музыкального соревнования.

«Успейте зарегистрироваться, чтобы не пропустить начало официальной продажи билетов на конкурс «Интервидение'25», — обращаются к потенциальным гостям организаторы.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте «Интервидения», заполнив соответствующую форму.

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Послом «Интервидения-2025» станет Дима Билан.

Ранее Юрий Лоза раскрыл секрет борьбы с плохим настроением.