Юрий Лоза связал плохое самочувствие Киркорова с пластикой: «Природу не обманешь»

Певец Юрий Лоза: плохое самочувствие Киркорова может быть реакцией на его пластику

Певец Юрий Лоза заявил в беседе с teleprogramma.org, что состояние коллеги Филиппа Киркорова может являться реакцией на пластику артиста.

По словам Лозы, не бывает идеальных организмов, которые бы переносили вмешательства без реакции.

«Ну вот смотрите. Если вы срезаете живот, то убираете жировые клетки. Их у человека определенное количество. Живот — это лишняя вода в тех же самых клетках, лишний жир. Уберите этот жир — и всё! А клетки должны остаться на месте», — заявил артист.

Лоза призвал желающих похудеть приводить себя в форму без помощи хирургических операций. Он посоветовал меньше есть и заниматься физической активностью.

«Понимаете, природу не обманешь. Если она создала организм с определенным количеством ингредиентов, клеток, то убирать их не стоит», — отметил исполнитель.

Лоза добавил, что лично не знает подробности состояния Киркорова на данный момент.

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, кому бы дал «Оскара».