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«Там все бурлит и кипит!»: Пригожина возмутили насмешки над поджогом головы

Продюсер Пригожин ответил хейтерам на насмешки за поджог головы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вновь привлек внимание хейтеров – на этот раз пользователи соцсетей высмеяли его за то, что на дне рождения певца Егора Крида его голову покрыли густой пеной и подожгли. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что любит приколы и самоиронию, выразив недоумение тем, что его назвали безумным.

Продюсер сравнил себя с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который недавно попал в скандал из-за пощечины от своей супруги – по его словам, это было сделано в шутку, но не помешало людям называть его жертвой домашнего насилия. По словам Пригожина, случай с поджогом головы также не выходит за рамки шуточного розыгрыша.

«Все так агрессивно реагируют на то, что я позволил кому-то себя ударить или поджечь, — отметил он. — Это прикол, я живой человек, который много работает, и иногда нужна разрядка, чтобы быть в ресурсе, пусть считают меня безумным, но если мне это нравится, то я не понимаю, почему других это так волнует».

Продюсер признался, что таким образом он пытается привлечь к себе внимание, подчеркнув, что в сфере шоу-бизнеса нельзя обойтись без эпатажа и курьезов, так как он не терпит монотонности и скуки.

«Там все бурлит и кипит, нужен пульс, и я этот пульс даю», — заявил Пригожин, добавив, что ему нет дела до критики, которую он считает признаком успеха, а не проигрыша.

Напомним, до этого на Пригожина обрушились с критикой за расточительность и наличие в квартире очень дорогих вещей – его вместе с супругой Валерией обвинили в бездумной трате денег и отсутствии вкуса. Он в ответ заявил, что так пишут только завистники, не готовые «поднять задницу» и поработать над своим благосостоянием. Продюсер подчеркнул, что будет тратить деньги на все, что хочет, призвав хейтеров «сбавить обороты» и пожелав им «побольше денег».

Ранее Пригожина высмеяли за тандем с Инстасамкой.

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