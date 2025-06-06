«Все профукали и завидуют»: Пригожин ответил на упреки в расточительности

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с пользователями соцсетей, раскритиковавшими его за расточительность и наличие в квартире очень дорогих вещей. В комментариях россияне писали, что он и его супруга Валерия не обладают вкусом и тратят деньги бездумно. В ответ продюсер заявил, что так пишут только завистники, не готовые «поднять задницу» и поработать над своим благосостоянием.

«Люди, которые ничего не добились в своей жизни, которые профукали все и не состоялись, смотрят на более успешных людей и ищут в их жизни хоть какой-то негатив <…>», — сказал продюсер в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению Пригожина, только зависть толкает людей на подобные комментарии, так как самодостаточные люди не будут тратить время на то, чтобы сообщить ему «какой он плохой». Он добавил, что действительно сумел сколотить целое состояние благодаря упорному труду, а те, кого это расстраивает, просто ненавидят всех успешных людей. Продюсер подчеркнул, что вырос в бедной семье, поэтому ничего не досталось ему просто так.

«Это безумные создания уже, а не люди. Если у меня вышло, то и у вас получится, просто надо пробовать и нащупать свою сильную сторону. Но проще, конечно, вылить свою желчь, чем поднять задницу и работать над собой и своим благосостоянием», — добавил он.

В завершение продюсер подчеркнул, что будет тратить деньги на все, что хочет, призвав хейтеров «сбавить обороты» и пожелав им «побольше денег».

Ранее Пригожин и Валерия рассказали о строительстве загородного коттеджа, в котором певица сможет проводить выходные и каникулы. По словам звезды, там обязательно будет отдельная зона для визажистов, парикмахеров и массажистов, а на участке она планирует создать дизайнерский огород и клумбы.

Ранее Валерия и Пригожин раскрыли свое любимое место для отдыха.