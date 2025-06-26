«Свихнулся и везде сует нос»: Пригожина высмеяли за тандем с Инстасамкой

Продюсер Иосиф Пригожин начал сотрудничать с молодой рэп-исполнительницей Инстасамкой. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, это говорит о его сильном стремлении быть в тренде, на фоне чего он уже «свихнулся» и потерял творческий нюх.

«Что это за идиотизм? Где Пригожин, а где Instasamka? Ради того, чтобы устроить себе очередной пиар, он начинает уже просто вступать в ненужные связи с молодыми так называемыми исполнителями. Творческий нюх у Пригожина, судя по всему, совсем пропал», — заявил критик Общественной Службе Новостей.

Инстасамку он назвал «девицей», в которой, кроме матерных слов, «ничего изо рта не льется», добавив, что она уже давно не в тренде у молодежи, а лишь пытается вернуть себе былую популярность. Самого продюсера критик обвинил в том, что тот уже не является частью серьезного музыкального сообщества России, на фоне чего через скандальных звезд пытается добиться того, чтобы о нем не забывали.

«До всего ему есть дело. Все он любит комментировать и везде свой нос сует», — заявил Соседов, добавив, что главная цель продюсера – попасть в эпицентр скандала.

Музыкальный критик призвал Пригожина больше времени проводить со своей семьёй, а не со знаменитостями, на чьих именах он пиарится.

Напомним, до этого Пригожин рассказал о настоящей жизни Инстасамки и её супруга и продюсера Moneyken. Он отметил, что пара отличается скромным и воспитанным поведением и признался в отцовских чувствах к ним. По словам продюсера, они работали вместе и сохранили приятельские отношения.

Ранее Инстасамка пригрозила Кукояке судом из-за сомнительного контента с семилетней дочерью.