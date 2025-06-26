На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Свихнулся и везде сует нос»: Пригожина высмеяли за тандем с Инстасамкой

Критик Соседов заявил, что Пригожин свихнулся из-за сотрудничества с Инстасамкой
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин начал сотрудничать с молодой рэп-исполнительницей Инстасамкой. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, это говорит о его сильном стремлении быть в тренде, на фоне чего он уже «свихнулся» и потерял творческий нюх.

«Что это за идиотизм? Где Пригожин, а где Instasamka? Ради того, чтобы устроить себе очередной пиар, он начинает уже просто вступать в ненужные связи с молодыми так называемыми исполнителями. Творческий нюх у Пригожина, судя по всему, совсем пропал», — заявил критик Общественной Службе Новостей.

Инстасамку он назвал «девицей», в которой, кроме матерных слов, «ничего изо рта не льется», добавив, что она уже давно не в тренде у молодежи, а лишь пытается вернуть себе былую популярность. Самого продюсера критик обвинил в том, что тот уже не является частью серьезного музыкального сообщества России, на фоне чего через скандальных звезд пытается добиться того, чтобы о нем не забывали.

«До всего ему есть дело. Все он любит комментировать и везде свой нос сует», — заявил Соседов, добавив, что главная цель продюсера – попасть в эпицентр скандала.

Музыкальный критик призвал Пригожина больше времени проводить со своей семьёй, а не со знаменитостями, на чьих именах он пиарится.

Напомним, до этого Пригожин рассказал о настоящей жизни Инстасамки и её супруга и продюсера Moneyken. Он отметил, что пара отличается скромным и воспитанным поведением и признался в отцовских чувствах к ним. По словам продюсера, они работали вместе и сохранили приятельские отношения.

Ранее Инстасамка пригрозила Кукояке судом из-за сомнительного контента с семилетней дочерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами