Виторган о доносе Инстасамки на Дору: «Вот откуда это гнилье стукачей в молодых-то?»

Актер Максим Виторган осудил в Telegram-канале певицу Инстасамку за то, что та написала «публичный донос» против исполнительниц Доры и Мейби Бейби.

До этого Инстасамка (она же — Дарья Еропкина) обвинила Дору и Мейби Бейби в лицемерии и предательстве России. Исполнительницу возмутили выступления артисток на городских мероприятиях в России. Еропкина вспомнила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) и группу «Валентин Стрыкало». Певицу Лысюк, в свою очередь, Еропкина обвинила в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности.

«Вот откуда это гнилье стукачей в молодых-то? Мизулина ее укусила? А чего она не пишет-то, что люди радостно плясали под эти песни и им похер было? Фу…» — отреагировал Виторган.

Актер Максим Виторган — сын народного артиста России Эммануила Виторгана и артистки Аллы Балтер. В его фильмографии свыше 100 работ, среди которых «День выборов», «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Беспринципные».

У Виторгана трое наследников: дети Полина и Даниил родились в первом браке артиста с актрисой Викторией Верберг, а сын Платон — после отношений с Ксенией Собчак.

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