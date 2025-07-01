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Гонорар Кадышевой достиг заработка Пугачевой в лучшие годы: «Ей завидуют!»

Продюсер Дворцов: за выступление Надежды Кадышевой готовы отдать 50 млн рублей
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Станислав Жданов/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Гонорар народной артистки России Надежды Кадышевой составляет 20 млн рублей. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов сайту «Страсти».

В то же время Дворцов отметил, что заказчики готовы отдать за выступление Кадышевой на корпоративе «и 30, 40 и даже 50 млн рублей».

«Безусловно, ей завидуют, ее гонорарам. Ведь на каждой радиостанции сейчас звучат ее хиты. <…> В свое время такой гонорар брала Алла Борисовна Пугачева. А она была Примадонной», — заявил эксперт.

По словам Дворцова, на данный момент звание отечественной Примадонны принадлежит Кадышевой, поскольку артистка переживает вторую волну популярности. В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» распространилась на молодежную аудиторию, поэтому многочисленными зрителями ее концертов теперь являются подростки и студенты.

30 июня актер Максим Виторган заявил в личном блоге, что Кадышева заняла место группы «Ленинград» в разряде «Веселый трэш» у российского слушателя. Он сопроводил пост фразой: «Только Шнуров осознанно лепил продукт, а тут совпало вдруг…. »

Ранее сообщалось, что Шура Би-2 владеет квартирой в центре Москвы за полмиллиарда рублей.

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