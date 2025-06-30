Mia Boyka извинилась за расистский жест

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) извинилась за расистский жест в старом выпуске шоу Comedy Club. Ее цитирует kp.ru.

В сети распространилось архивное видео двухлетней давности, в котором артистка заявила, что хочет стать популярной среди китайцев, и сузила глаза пальцами.

«На тот момент, на момент записи шоу, к сожалению, я не знала о том, что данный жест является оскорбительным для азиатских народов. И если я кого-то задела этим жестом или оскорбила, чего, конечно же, не хотела делать, я приношу свои искренние извинения», — сказала она.

В сентябре 2024 года Мария Бойко оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене.

Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем она поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Бойко до сих пор считает, что она была права, и жалуется, что после этого у нее появились проблемы с деньгами.

Ранее Mia Boyka уличили в плагиате.