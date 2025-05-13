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Mia Boyka уличили в плагиате

Бывший пиар-менеджер Mia Boyka Рей обвинила певицу в плагиате
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Пресс-служба Mia Boyka

Бывший PR-менеджер Mia Boyka Александра Рей в беседе с Telegram-каналом «Звездач» обвинила певицу в плагиате песни.

Рей заявила, что в треке «Изумруд» звучат строчки, придуманные ей. По словам менеджера, она давно принимала участие в написании песни. Однако трек тогда не вышел. Сотрудничество Рей и Boyka было завершено. Пиарщица уточнила, что не хочет ни с кем ругаться и выяснять отношения. Однако, как заявила менеджер, ее обидело, что артистка не сказала ей «спасибо».

«Если бы MIA мне написала или позвонила, сказав: «Саня, помнишь, писали песню вместе? Я ее выпускать решила. Послушай». Конечно же, я бы порадовалась и сказала: «Ура! Ты добила ее. Надеюсь, что залетит». Если бы это было в таком человеческом посыле, то мне было бы приятно, что человек не забыл, с кем сочинял и писал эти строчки», — поделилась менеджер.

В феврале издание kp.ru сообщило, что Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) запатентовала свое лицо. Использовать изображение певицы в коммерческих целях можно теперь только с ее разрешения.

Ранее Mia Boyka назвала Егора Крида обиженным мальчиком после срыва концерта в Астрахани.

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