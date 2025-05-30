Mia Boyka рассказала о проблемах с деньгами после скандала с квадроберами

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) рассказала в подкасте «Ай Лов Зис Гейм», что у нее появились проблемы с деньгами после скандала с квадроберами.

Бойко рассказала, что за последние восемь месяцев ее практически перестали заказывать на частные мероприятия. Артистка рассказала, что за этот период выступила пять раз. Она объяснила, что раньше ее заказывали на корпоративы по пять раз и больше каждую неделю.

Mia Boyka добавила, что также у нее стали реже заказывать рекламу.

«Забираю сейчас деньги из банка, которые у меня под процент, чтобы платить команде зарплату. У меня сейчас нифига не легкое положение. Я сейчас уже все эти деньги скоро все потрачу, потому что продолжаю содержать свою команду, в надежде и понимании, что это рано или поздно закончится», — поделилась артистка.

В сентябре Мария Бойко оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене.

Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем она поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

Бойко до сих пор считает, что она была права. По мнению артистки, она «очень красиво» вышла из ситуации. Певица уверена, что ее поддержали «все адекватные люди». Исполнительница считает, что кому-то было выгодно ее «засадить».

Ранее Mia Boyka уличили в плагиате.