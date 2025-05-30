На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Mia Boyka рассказала о проблемах с деньгами после скандала с квадроберами

Певицу Mia Boyka перестали заказывать на корпоративы после скандала с квадроберами
close
Личный архив Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) рассказала в подкасте «Ай Лов Зис Гейм», что у нее появились проблемы с деньгами после скандала с квадроберами.

Бойко рассказала, что за последние восемь месяцев ее практически перестали заказывать на частные мероприятия. Артистка рассказала, что за этот период выступила пять раз. Она объяснила, что раньше ее заказывали на корпоративы по пять раз и больше каждую неделю.

Mia Boyka добавила, что также у нее стали реже заказывать рекламу.

«Забираю сейчас деньги из банка, которые у меня под процент, чтобы платить команде зарплату. У меня сейчас нифига не легкое положение. Я сейчас уже все эти деньги скоро все потрачу, потому что продолжаю содержать свою команду, в надежде и понимании, что это рано или поздно закончится», — поделилась артистка.

В сентябре Мария Бойко оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене.

Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем она поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

Бойко до сих пор считает, что она была права. По мнению артистки, она «очень красиво» вышла из ситуации. Певица уверена, что ее поддержали «все адекватные люди». Исполнительница считает, что кому-то было выгодно ее «засадить».

Ранее Mia Boyka уличили в плагиате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами