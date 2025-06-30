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Серябкина раскритиковала парней-душнил

Певица Seryabkina посвятила песню «Душный» парням-занудам
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Пресс-служба артистки

Певица Ольга Серябкина (Seryabkina) выпустила трек с названием «Душный», в котором раскритиковала парней-душнил. Премьеру о занудах она представила на цифровых платформах.

«Меня кроет — ты устал, и в конце опять скандал, наши сплавы как металл, я мирилась — ты не стал...» — говорится в тексте песни.

«Занудный душнила сводит с ума и затягивает в созависимые отношения. <...> Кажется, у топового хита SERYABKINA про бывших появился серьезный конкурент!» — говорят в команде звезды.

В июне американская актриса и ведущая шоу Келли Кларксон в эфире своего именного шоу спела хит российской группы «Тату» (t.A.T.u) «All The Thing She Said». Песню Кларксон исполнила в своей регулярной рубрике «Келлиоке».

Ранее Macan и Big Baby Tape стали лидерами прослушиваний среди выпускников.

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