На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американская ведущая спела в эфире хит «Тату»

Ведущая и певица Кларксон исполнила хит «Тату» «All The Things She Said»
close
The Kelly Clarkson Show

Американская актриса и ведущая шоу Келли Кларксон в эфире своего именного шоу спела хит российской группы «Тату» (t.A.T.u). Видео выступления опубликовано на YouTube.

Песню Кларксон исполнила в своей регулярной рубрике «Келлиоке».

Первый англоязычный трек дуэта «Тату» «All The Thing She Said» (2002) стал одним из самых успешных синглов года и занял первое место в музыкальных чартах Великобритании, Франции, Австрии, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. В декабре 2002 года группа выпустила первую англоязычную пластинку «200 km/h in the Wrong Lane», продажи которой по миру превысили семь миллионов экземпляров.

Через год «Тату» получили премию Международной федерации производителей фонограмм, став единственной российской группой, получившей награду за миллион проданных в Европе альбомов.

Видео под «All the Things She Said» записывала певица Билли Айлиш, кавер на песню исполняла певица Оливия Родриго.

Ранее Macan и Big Baby Tape стали лидерами прослушиваний среди выпускников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами