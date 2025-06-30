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Коллеги рассказали о тайных визитах Леонтьева в Москву

КП: певец Леонтьев недавно отремонтировал московскую квартиру
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Народный артист России Валерий Леонтьев регулярно бывает в Москве. О тайных визитах 76-летнего исполнителя в столицу сообщили в беседе с kp.ru его коллеги.

«Занимается своими личными, бытовыми делами, постоянно встречается с друзьями. Недавно отремонтировал московскую квартиру», — рассказали в окружении певца.

По словам коллег, дел у Леонтьева много, и он наслаждается отдыхом и жизнью впервые без плотного гастрольного режима.

У Леонтьева есть трехуровневая квартира в Колокольниковом переулке. Кроме того, у артиста был дом в Подмосковье, но он его много лет назад продал, чтобы купить дом в Испании на побережье Средиземного моря. Через несколько недель у Леонтьева будет концерт в Москве.

В ноябре 2024 года завершивший карьеру Валерий Леонтьев прилетал из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте Игоря Крутого. На праздничном вечере в честь 70-летия Крутого на LIVE Арене в Москве он исполнил песню «Занавес».

Ранее концертный директор Леонтьева Чигирев заявил, что певец выступит в августе в Казани.

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