На Кубани полиция сорвала незаконный миссионерский концерт. Об этом сообщил официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ОМВД России по Темрюкскому району с коллегами из краевого УФСБ России выявили 49-летнего жителя Темрюка, который организовал «Межцерковный вечер хвалы» и пригласил для участия в нем протестантскую религиозную группу из Магнитогорска.

По словам полицейских, на концерте выступающие незаконно осуществляли миссионерскую деятельность в молельной комнате в нежилом помещении.

В отношении организатора и исполнителей составили протоколы об административном правонарушении. Трое мужчин выплатят административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Накануне певица Лорд (Lorde) рассказала о стычке с полицией Нью-Йорка. По словам звезды, первая попытка снять клип на ее новый сингл «What Was That?» была пресечена полицией. Артистка анонсировала съемки в городском парке в социальных сетях, и на них пришло слишком много людей.

Ранее участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму.