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Певицу Лорд едва не арестовали за подстрекательство к беспорядкам

Певице Лорд пригрозили арестом во время съемок клипа
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Lorde/YouTube

Певица Лорд (Lorde) рассказала о стычке с полицией Нью-Йорка. Ее цитирует издание People.

По словам звезды, первая попытка снять клип на ее новый сингл «What Was That?» была пресечена полицией. Артистка анонсировала съемки в городском парке в социальных сетях, и на них пришло слишком много людей.

«Да, у нас был очень напряженный диалог с отделом по борьбе с терроризмом, и мне сказали, что если я войду на территорию парка, меня арестуют за подстрекательство к беспорядкам», — вспоминает 28-летняя певица.

Лорд добавила, что вход в парк был для нее закрыт несколько часов, но после она все-таки смогла провести съемки.

«Мы снимали видеоклип, который должен был выйти через 24 часа. Поэтому был монтаж, который нужно было сделать очень быстро», — говорит певица.

В полиции Нью-Йорка подтвердили, что инцидент с несанкционированным концертом произошел 22 апреля 2025 года.

«Для проведения концерта в парке Нью-Йорка требуется разрешение на звук и парковку. У этого человека не было ни того, ни другого. Организаторам мероприятия сообщили, что они не смогут выступить, и они покинули место», — добавили в полиции.

Накануне муж блогерши Митрошиной впервые высказался о ее домашнем аресте.

Ранее участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму.

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