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В Москве появился первый «больничный» объект современного искусства

Художник Орехов установил зеркальный шар на территории ГКБ № 31 в Москве
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Мосгорздрав

В Москве объект современного искусства впервые открыли на территории больницы. О зеркальном шаре, появившемся у ГКБ № 31, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Объект «Континуум» у больницы им. Савельевой был установлен к 55-летнему юбилею медучреждения. Его автором стал лэнд-арт-художник Григорий Орехов.

Орехов создавал свой шар в коллаборации с медицинским сообществом, чтоб показать, что здоровье изменчиво, а врачи могут видеть все и сразу.

«В темное время суток между дисками включаются мощные прожекторы, устремленные в небо. Это свет надежды. Он нужен каждому из нас в определенный момент, как маяк, к которому мы тянемся в поиске помощи», — говорит художник.

Весной стало известно, что на фестивале «АрХХстояние» построят лечебницу и исправительное учреждение.

Ранее российский художник превратил гранатомет в искусство.

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