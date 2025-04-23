На «АрХХстоянии» построят лечебницу и исправительное учреждение

Международный фестиваль ландшафтных объектов «АрХХстояние» превратится в иллюзорный «Белый город». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе проекта.

Специально для «АрХХстояния», который пройдет 25 по 27 июля 2025 года в 20-й раз в арт-парке Никола-Ленивец, будут построены такие объекты, как аэровокзал, лечебница, музей, исправительное учреждение, летняя школа, площадь церемоний и горсовет. Всего в проекте будет 13 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой и других авторов.



close Пресс-служба «Архстояния»

Каждый посетитель фестиваля сможет пройти между арт-объектами, используя кураторский маршрут или же составив собственный план, «в попытке найти ответы на главные вопросы».

«В отличие от реальных исправительных учреждений, в Никола-Ленивце в заточение попадают добровольно и коллективно. Здесь диктует не общество, а личность — вы сами выбираете, какие пристрастия и мысли хотите исправить, а у других есть возможность наблюдать за вашей трансформацией», — рассказали создатели исправительного учреждения Валерий Лизунов и Archpoint.

close Пресс-служба «Архстояния»

В лечебнице посетители «АрХХстояния» попадут в «профилакторий для души с терапевтическими чаепитиями и благотворными разговорами». По словам автора проекта Василия Бычкова, в реабилитационном центре можно будет заняться любым видом терапии.

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