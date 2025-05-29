Российский художник превратил трофейный натовский гранатомет в искусство

Российский художник Тимофей Ви превратил трофейный украинский ручной противотанковый гранатомет (РПГ) производства НАТО в произведение искусства, создав инсталляцию, которая получила название «Лестница добродетелей». Об этом сообщает Telegram-канал «Культпано».

В работе, помимо шведско-британской ракеты NLAW, использованы дерево, акрил, грунт и лиана.

«Инсталляция апеллирует к семи смертным грехам христианской традиции, ведущих людей к злу, хотя и делающих иногда существование легче и проще», — указано в описании.

Отмечается, что в основе инсталляции находится объект (РПГ), который символизирует конечный результат семи смертных грехов. Ему противопоставлено растение, как символ жизни. Экспозицию венчает лестница добродетелей, которая обозначает путь, ведущий к победе над злом. Каждая ступень этой лестницы напоминает о качествах, способствующих духовному росту: смирении, целомудренности, доброте, умеренности, терпении и трудолюбии.

При этом на обратной стороне ступеней указаны семь смертных грехов: гордыня, жадность, похоть, зависть, чревоугодие, гнев, лень. Эти соблазны и искушения нужно преодолеть тому, кто поднимается вверх.

До этого сообщалось, что международный фестиваль ландшафтных объектов «АрХХстояние» пройдет в этом году с 25 по 27 июля. На три дня Никола-Ленивец превратится в белый город-мираж с разными объектами: здесь возникнут аэропорт, лечебница, музей, исправительное учреждение, школа, церемониальная площадь и даже горсовет. Всего — 13 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой, Артема Укропова, Михаила Бейлина и других авторов.

Ранее делегации из 40 стран мира приняли участие в киберфестивале Positive Hack Days.