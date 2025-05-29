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Российский художник превратил трофейный натовский гранатомет в искусство

Художник Тимофей Ви создал инсталляцию из трофейного гранатомета НАТО
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Telegram-канал «Тимофей Ви»

Российский художник Тимофей Ви превратил трофейный украинский ручной противотанковый гранатомет (РПГ) производства НАТО в произведение искусства, создав инсталляцию, которая получила название «Лестница добродетелей». Об этом сообщает Telegram-канал «Культпано».

В работе, помимо шведско-британской ракеты NLAW, использованы дерево, акрил, грунт и лиана.

«Инсталляция апеллирует к семи смертным грехам христианской традиции, ведущих людей к злу, хотя и делающих иногда существование легче и проще», — указано в описании.

Отмечается, что в основе инсталляции находится объект (РПГ), который символизирует конечный результат семи смертных грехов. Ему противопоставлено растение, как символ жизни. Экспозицию венчает лестница добродетелей, которая обозначает путь, ведущий к победе над злом. Каждая ступень этой лестницы напоминает о качествах, способствующих духовному росту: смирении, целомудренности, доброте, умеренности, терпении и трудолюбии.

При этом на обратной стороне ступеней указаны семь смертных грехов: гордыня, жадность, похоть, зависть, чревоугодие, гнев, лень. Эти соблазны и искушения нужно преодолеть тому, кто поднимается вверх.

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Ранее делегации из 40 стран мира приняли участие в киберфестивале Positive Hack Days.

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