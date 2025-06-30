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Иван Янковский поделился воспоминаниями о деде : «Он очень много чего дал мне»

Актер Иван Янковский признался, что многому научился у своего деда Олега
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Иван Янковский, внук народного артиста СССР Олега Янковского, признался в том, что «ничего не получал «по звонку» из-за известной фамилии. Об этом звезда «Слова пацана» рассказал в интервью изданию «Ведомости».

По словам Янковского, родители пугали его отправкой в Суворовское училище, если он сделает шаг «не туда». А дед, в свою очередь, приобщал артиста к «духовной жизни»: они полдня проводили вместе в храме или музее и только потом уделяли время детским развлечениям.

«Дед очень много чего дал мне, и в первую очередь это познание того, что такое тишина, когда просто вокруг тихо и хорошо, — это вообще было такое перманентное состояние существования рядом с ним», — вспомнил актер.

Янковский раскрыл, что знаменитый родственник научил его «слушать тишину и наблюдать». У актера в памяти отложился момент, как дед сидел на веранде и молча курил трубку, думая о чем-то.

«У деда всегда была идея большого дома, где все вместе собираются за обеденным столом, все рассказывают, учат друг друга чему-то, старшее поколение воспитывает младшее. Это такие правильные заветы, которые я пытаюсь дальше прививать своему сыну», — подытожил Янковский.

Иван Янковский является внуком народного артиста СССР Олега Янковского и сыном Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Впервые он снялся в кино в 10 лет, сыграв небольшую роль в режиссерском дебюте Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть». Янковский-младший — пятикратный лауреат премии «Золотой орел».

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