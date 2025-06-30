Уголовное дело заведено в отношении Юрия Дудя

РИА: на Юрия Дудя заведено дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента

В отношении российского блогера и интервьюера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российский Минюст признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года. Причиной в ведомстве назвали распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации от изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из страны.

В апреле этого года Дудя оштрафовали на 45 тыс. рублей за неуказание статуса иноагента.

2 июня РИА Новости сообщило, что Московский городской суд признал законным еще один штраф в 45 тыс. рублей блогеру за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете.

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