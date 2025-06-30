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Названа дата всероссийской премьеры фэнтези-сериала «Этерна»

Всероссийская премьера фэнтези-сериала «Этерна» состоится 4 июля в 28 городах РФ
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Плюс Студия, Блэк Принц Продакшнс

Всероссийская кинотеатральная премьера фэнтези-сериала «Этерна» состоится 4 июля в 28 городах страны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Показы пройдут в Белгороде, Волгограде, Вологде, Воронеже, Ижевске, Калининграде, Коврове, Краснодаре, Красноярске, Москве, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Туле, Тюмени, Челябинске, Ульяновске и Уфе. Всего зрителям покажут первые две серии.

В Петербурге зрители смогут посетить перед началом показа автограф-сессию при участии создателей проекта, а также актеров Евгения Стычкина, Ивана Добронравова, Павла Чинарева и других. Она начнется 4 июля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Питер-Радуга».

В сентябре 2023 года стало известно о перезапуске саги «Этерна», которая основана на одноименном цикле писательницы Веры Камши. Режиссером выступил постановщик «Нулевого пациента» Сергей Трофимов, а в каст вошли: Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Юрий Чурсин, Антон Кузнецов, Ксения Трейстер, Алексей Лукин и другие.

Создатели уверяют, что «Этерна» откроет зрителю удивительный мир планеты Кэртиана в эстетике позднего Средневековья. Сериал расскажет о мире, охваченном междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть на фоне надвигающегося конца света.

Сюжет сериала «Этерна» основан на романах из цикла «Отблески Этерны» Веры Камши, которые выходят с 2004 года. На данный момент издано 17 книг.

Ранее стало известно, что Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» пройдет 24 ноября в Москве.

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