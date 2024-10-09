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Хайдаров заявил о готовности примириться с певицей Славой

Хирург Хайдаров заявил, что готов примириться с певицей Славой

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drkhidarov.ru

Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил в беседе с «Пятым каналом», что готов примириться с певицей Славой.

Хайдарову рассказали, что в сентябре Филипп Киркоров помирился со Славой. Хирург отметил, что следующим будет он. Специалист признался, что готов сделать первый шаг.

«Вот сейчас встречу — сегодня же помиримся», — заявил хирург.

В июле 2023-го певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга. Тогда Филипп Киркоров встал на защиту Хайдарова. Однако в сентябре 2023 года Слава намекнула, что Киркоров не очень честен, когда рассказывает о своих результатах пластики у специалиста.

Слава разрешила конфликт с Хайдаровым мирным путем в октябре 2023-го. Они заключили полностью устроившее певицу соглашение.

Ранее Слава призналась, что ей нравится Киркоров.

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