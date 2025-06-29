На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Яна Поплавская назвала Пугачеву сбитым летчиком

Актриса Поплавская заявила, что Пугачева ничего не сделала для мировой культуры
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Яна Поплавская заявила в беседе с aif.ru, что певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) не нужны миру.

Поплавская назвала Пугачеву и Галкина сбитыми летчиками. По мнению актрисы, артисты ничего не сделали для мировой культуры. Она заявила, что звезды не сдвинули никакой культурный пласт.

«И сейчас Пугачева и Галкин потерпели самое страшное фиаско, которое только возможно. Им хочется слышать восторженный вой толпы и аплодисменты — а вместо этого теперь тишина. И неизвестность, что ждет их в будущем. Старость ведь на пороге», — заявила актриса.

По мнению Поплавской, самая большая любовь в жизни Пугачевой — это она сама. Актриса также не согласилась с теми, кто сравнивает Примадонну с женой декабриста после того, как она уехала из России вместе с мужем.

«Ведь ужас нынешней ситуации Аллы Пугачевой с ее гипертрофированным «Я» заключается в том, что она больше чем денег, больше чем чего бы то ни было в мире, хочет людского поклонения. Поэтому она и назвала себя «примадонна». Кто, кроме нее самой, ее назначил на это «звание», неизвестно», — рассказала артистка.

Ранее Поплавская заявила, что на ПМЭФ обсуждали возвращение Хаматовой в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами