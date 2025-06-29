Яна Поплавская назвала Пугачеву сбитым летчиком

Актриса Поплавская заявила, что Пугачева ничего не сделала для мировой культуры

Актриса Яна Поплавская заявила в беседе с aif.ru, что певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) не нужны миру.

Поплавская назвала Пугачеву и Галкина сбитыми летчиками. По мнению актрисы, артисты ничего не сделали для мировой культуры. Она заявила, что звезды не сдвинули никакой культурный пласт.

«И сейчас Пугачева и Галкин потерпели самое страшное фиаско, которое только возможно. Им хочется слышать восторженный вой толпы и аплодисменты — а вместо этого теперь тишина. И неизвестность, что ждет их в будущем. Старость ведь на пороге», — заявила актриса.

По мнению Поплавской, самая большая любовь в жизни Пугачевой — это она сама. Актриса также не согласилась с теми, кто сравнивает Примадонну с женой декабриста после того, как она уехала из России вместе с мужем.

«Ведь ужас нынешней ситуации Аллы Пугачевой с ее гипертрофированным «Я» заключается в том, что она больше чем денег, больше чем чего бы то ни было в мире, хочет людского поклонения. Поэтому она и назвала себя «примадонна». Кто, кроме нее самой, ее назначил на это «звание», неизвестно», — рассказала артистка.

Ранее Поплавская заявила, что на ПМЭФ обсуждали возвращение Хаматовой в Россию.